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Скоро в прокате «Проект У»
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Геза Рёриг
Награды
Награды и номинации Геза Рёриг
Géza Röhrig
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Геза Рёриг
Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
Этот творог из «Пятёрочки» обхожу десятой дорогой и не беру даже по акции: опасный клей вместо полезной вкусняшки
2 капли на ватный спонжи — и черные полосы на сандалиях тают моментально: стельки и подошва светлые, как только из обувного
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
$100 000 000 бюджета и обещание выдать зрелище в духе «Марсианина» — но новый фильм Ридли Скотта все же провалился
«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»: до осени один день, но в нашем кино-тесте вечные каникулы
«Балабол» вернется на НТВ с делом 15-летней давности — и это далеко не единственная интрига 10 сезона
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
Настоящие Ланнистеры, Красная свадьба и дотракийцы из Азии: 6 сериалов по историям, вдохновившим Мартина на «Игру престолов»
«А ты не стой, ты сядь!» — сели? Теперь докажите, что отличите «Служебный роман» от «Жестокого романса» (тест)
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