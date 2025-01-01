Меню
Ласло Немеш
Награды
László Nemes
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Каннский кинофестиваль 2015
Премия Франсуа Шале
Победитель
Главный приз жюри
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотая камера
Номинант
BAFTA 2017
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2018
Competition
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007
Лучший короткометражный фильм
Номинант
