О персоне
Фильмография
Награды
Марк Бруммунд
Marc Brummund
Киноафиша
Персоны
Марк Бруммунд
Марк Бруммунд
Marc Brummund
Дата рождения
3 марта 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.2
Фрайштатт
(2015)
Фильмография Марк Бруммунд
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2015
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
Сценарист
1
7.2
Фрайштатт
Freistatt
драма
2015, Германия
