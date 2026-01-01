Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маттиас Биттнер
Matthias Bittner
Киноафиша
Персоны
Маттиас Биттнер
Маттиас Биттнер
Matthias Bittner
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
7.1
Война лжи
(2014)
Фильмография Маттиас Биттнер
Жанр
Все
Документальный
Год
Все
2014
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
Сценарист
1
7.1
Война лжи
Krieg der Lügen
документальный
2014, Германия
