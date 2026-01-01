Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маттиас Олоф Ейх
Matthias Olof Eich
Маттиас Олоф Ейх
Matthias Olof Eich
Дата рождения
29 июля 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Гармиш-Партенкирхен, Германия
Популярные фильмы
4.1
Запретная зона
(2015)
Фильмография Маттиас Олоф Ейх
Жанр
Все
Ужасы
Год
Все
2015
Все
1
Фильмы
1
Сценарист
1
Режиссер
1
Продюсер
1
4.1
Запретная зона
Bunker of the Dead 3D
ужасы
2015, Германия
Смотреть трейлер
