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Аида Фольч
Aida Folch
Киноафиша
Персоны
Аида Фольч
Аида Фольч
Aida Folch
Дата рождения
24 ноября 1986
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Реус, Испания
Популярные фильмы
7.7
Истории Хэллоуина
(2024)
4.9
Что скрывает любовь
(2024)
4.0
Новогодний отрыв
(2016)
Фильмография Аида Фольч
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Год
Все
2024
2017
2016
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Актриса
4
4.9
Что скрывает любовь
Haunted Heart
мелодрама, триллер
2024, Испания
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7.7
Истории Хэллоуина
Historias de Halloween
ужасы
2024, Испания
Я знаю, кто ты
драма, криминал, триллер
2017, Испания
4
Новогодний отрыв
Incidencias
комедия
2016, Испания
Смотреть трейлер
Новости о Аида Фольч
В прокат вышел триллер с Мэттом Диллоном «Что скрывает любовь»
Мэтт Диллон утаивает правду в трейлере триллера «Что скрывает любовь»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
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Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
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В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
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