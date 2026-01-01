Оповещения от Киноафиши
Микеле Манцолини
Michele Manzolini
Микеле Манцолини
Микеле Манцолини
Michele Manzolini
Дата рождения
1 января 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
7.2
Поезд едет в Москву
(2013)
Фильмография Микеле Манцолини
Жанр
Все
Документальный
Год
Все
2013
Все
1
Фильмы
1
Продюсер
1
Сценарист
1
Режиссер
1
7.2
Поезд едет в Москву
Il treno va a Mosca
документальный
2013, Италия
