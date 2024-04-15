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Фильмография
Адриано Апра
Adriano Aprà
Киноафиша
Персоны
Адриано Апра
Адриано Апра
Adriano Aprà
Дата рождения
18 ноября 1940
Возраст
83 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
15 апреля 2024
Место рождения
Рим, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Диллинджер мертв
(1968)
7.0
Пьетро Джерми. Хороший, красивый, злой
(2009)
6.6
Семя человеческое
(1969)
Фильмография Адриано Апра
Жанр
Все
Документальный
Драма
Криминал
Мелодрама
Фэнтези
Год
Все
2009
1988
1969
1968
Все
4
Фильмы
4
Актер
3
Сценарист
1
7
Пьетро Джерми. Хороший, красивый, злой
Pietro Germi - Il bravo, il bello, il cattivo
документальный
2009, Италия
5.9
Маска
La maschera
фэнтези, мелодрама
1988, Италия
6.6
Семя человеческое
Seme dell'uomo, Il
драма
1969, Франция / Италия
7
Диллинджер мертв
Dillinger è morto
драма, криминал
1968, Италия
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