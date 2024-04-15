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Адриано Апра Adriano Aprà
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Адриано Апра

Adriano Aprà

Дата рождения
18 ноября 1940
Возраст
83 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
15 апреля 2024
Место рождения
Рим, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Диллинджер мертв 7.0
Диллинджер мертв (1968)
Пьетро Джерми. Хороший, красивый, злой 7.0
Пьетро Джерми. Хороший, красивый, злой (2009)
Семя человеческое 6.6
Семя человеческое (1969)

Фильмография Адриано Апра

Жанр
Год
Пьетро Джерми. Хороший, красивый, злой 7
Пьетро Джерми. Хороший, красивый, злой Pietro Germi - Il bravo, il bello, il cattivo
документальный 2009, Италия
Маска 5.9
Маска La maschera
фэнтези, мелодрама 1988, Италия
Семя человеческое 6.6
Семя человеческое Seme dell'uomo, Il
драма 1969, Франция / Италия
Диллинджер мертв 7
Диллинджер мертв Dillinger è morto
драма, криминал 1968, Италия
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