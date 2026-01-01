Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мика Куйяла
Mika Kujala
Киноафиша
Персоны
Мика Куйяла
Мика Куйяла
Mika Kujala
Дата рождения
1 января 1960
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Козерог
Популярные фильмы
5.3
Варес против Шерифа
(2015)
Фильмография Мика Куйяла
Жанр
Все
Детектив
Год
Все
2015
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.3
Варес против Шерифа
Vares - Sheriffi
детектив
2015, Финляндия
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667