Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Дьюк Джонсон
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Награды и номинации Дьюк Джонсон
Duke Johnson
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Награды
Награды и номинации Дьюк Джонсон
Оскар 2016
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2015
Grand Special Jury Prize
Победитель
Future Film Festival Digital Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Green Drop Award
Номинант
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