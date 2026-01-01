Оповещения от Киноафиши
Марио Пейшоту
Mário Peixoto
Марио Пейшоту
Марио Пейшоту
Mário Peixoto
Дата рождения
25 марта 1908
Возраст
83 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
3 февраля 1992
Место рождения
Брюссель, Бельгия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.2
Грань
(1931)
Фильмография Марио Пейшоту
7.2
Грань
Limite
драма, мелодрама
1931, Бразилия
