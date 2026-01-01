Оповещения от Киноафиши
Марио Пейшоту Mário Peixoto
Марио Пейшоту

Mário Peixoto

Дата рождения
25 марта 1908
Возраст
83 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
3 февраля 1992
Место рождения
Брюссель, Бельгия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Грань 7.2
Грань (1931)

Фильмография Марио Пейшоту

Жанр
Год
Грань 7.2
Грань Limite
драма, мелодрама 1931, Бразилия
