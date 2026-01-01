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Награды и номинации Джесси Мосc

Jesse Moss
Награды и номинации Джесси Мосc
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Победитель
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Победитель
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Победитель
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Номинант
Сандэнс 2020 Сандэнс 2020
Документалистика
Победитель
Сандэнс 2014 Сандэнс 2014
Документальный фильм
Победитель
Документалистика
Номинант
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