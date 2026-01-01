Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Джесси Мосc
Награды
Награды и номинации Джесси Мосc
Jesse Moss
О персоне
Награды
Награды и номинации Джесси Мосc
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Победитель
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Победитель
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Победитель
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Номинант
Сандэнс 2020
Документалистика
Победитель
Сандэнс 2014
Документальный фильм
Победитель
Документалистика
Номинант
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