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Даниил Изотов
Даниил Изотов
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Даниил Изотов
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Дата рождения
17 апреля 2008
Возраст
14 лет
Знак зодиака
Овен
Биография Даниила Изотова
Родился 17 апреля 2008 года.
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Фильмография Даниила Изотова
Землетрясение
драма
2016, Россия
7.0
Ближе, чем кажется
документальный, комедия
2015, Россия
6.0
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