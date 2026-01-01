Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Мэйт Альберди
Maite Alberdi
Киноафиша
Персоны
Мэйт Альберди
Мэйт Альберди
Maite Alberdi
Дата рождения
29 марта 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
7.6
Взрослые
(2017)
7.6
Агент-крот
(2020)
7.5
Свой человек внутри
(2024)
Фильмография Мэйт Альберди
5.1
Мой собственный ребенок
Un hijo propio
документальный
2026, Мексика
7.5
Свой человек внутри
комедия
2024, США
6.3
Место другого
El lugar de la otra
криминал, драма, исторический
2024, Чили
Смотреть трейлер
7.4
Вечная память
La memoria infinita
документальный
2023, Чили / США
7.6
Агент-крот
El agente topo
документальный
2020, Чили / Нидерланды / Испания / Германия / США
7.2
Парк «Лос Рейес»
Los Reyes
документальный
2018, Чили / Германия
Смотреть трейлер
7.6
Взрослые
The Grown-Ups
документальный
2017, Чили / Нидерланды / Франция
7.5
Чаепитие
La Once
мелодрама, документальный
2014, Чили
Показать еще
Новости о Мэйт Альберди
Онлайн-кинотеатр KION покажет документальный фильм «Агент-крот», получивший номинацию на «Оскар»
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
«Зашел в плацкарт, вдохнул и сразу пожалел»: 3 поезда РЖД, которые пассажиры ругают сильнее других
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить