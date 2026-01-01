Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Росс Кац
Награды
Награды и номинации Росс Кац
Ross Katz
О персоне
Награды
Награды и номинации Росс Кац
Оскар 2004
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2002
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 2009
Драматургия
Номинант
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С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
2 капли на ватный спонжи — и черные полосы на сандалиях тают моментально: стельки и подошва светлые, как только из обувного
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«А ты не стой, ты сядь!» — сели? Теперь докажите, что отличите «Служебный роман» от «Жестокого романса» (тест)
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