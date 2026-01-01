С первыми холодами везу на дачу 2 бутылки подсолнечного масла: на кухню не заношу – нашла 3 применения в доме

Соседи смеются, что в сентябре я таскаю из леса мох мешками: в декабре уже просят поделиться — 5 способов его использовать

Шарлотку больше не готовлю, делаю ленивый яблочный штрудель «Накрыл и забыл»: легкий рецепт

5 сентября на Пятом выходит «Далеко до Москвы»: новый детектив с Оболдиной может неожиданно выстрелить этой осенью

«Очередной проходняк с Рейнольдсом в СССР», думал я, пока не включил «Мэйдэй»: не уснете, пока не досмотрите

В России, оказывается, тоже экранизировали Стивена Кинга: фильм снял Домогаров за 1 доллар, а потом начались проблемы

«300 спартанцев в духе “Игры престолов”»: Зак Снайдер готовит замену унылому «Дому Дракона» – эпик с рейтингом 7.7 превратят в сериал

Этот sci-fi сериал – «лучшая альтернатива "Черному зеркалу"»: «Смотрела как ребенок – с распахнутыми глазами»

Мечи и драконы круто, но надоело: 5 шикарных фэнтези-сериалов с высокими рейтингами на IMDb, каждый со своим необычным миром

Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало