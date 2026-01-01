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Эверт Линдквист
Evert Lindkvist
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Персоны
Эверт Линдквист
Эверт Линдквист
Evert Lindkvist
Дата рождения
31 мая 1935
Возраст
91 год
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Экшё, Швеция
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.0
Харольд здесь
(2014)
Фильмография Эверт Линдквист
6
Харольд здесь
Her er Harold
комедия, драма
2014, Норвегия
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