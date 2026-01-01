Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Бобби Пирс
Награды
Награды и номинации Бобби Пирс
Bobby Pierce
О персоне
Награды
Награды и номинации Бобби Пирс
Каннский кинофестиваль 2006
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Победитель
Премия Нормана Макларена
Победитель
ММКФ 2019
Основной конкурс
Победитель
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2018
Лучший международный короткометражный фильм
Номинант
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