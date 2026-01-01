Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Манфред Шмид
Manfred Schmid
Манфред Шмид
Манфред Шмид
Manfred Schmid
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
Коза
(2015)
Фильмография Манфред Шмид
6.6
Коза
Koza
драма
2015, Словакия / Чехия
