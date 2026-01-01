Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Иван Острочевски
Награды
Награды и номинации Иван Острочевски
Ivan Ostrochovský
О персоне
Награды
Награды и номинации Иван Острочевски
Венецианский кинофестиваль 2023
Giornate degli Autori
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2021
Best Screenplay
Победитель
Берлинале 2014
Читательское жюри газеты "Тагессшпигель"
Победитель
Читательское жюри газеты "Тагессшпигель"
Победитель
Берлинале 2020
Премия "Встречи"
Номинант
Берлинале 2015
Премия за лучший первый полнометражный фильм
Номинант
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