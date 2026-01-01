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Francisco Jairo da Silva
Francisco Jairo da Silva
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Персоны
Francisco Jairo da Silva
Francisco Jairo da Silva
Francisco Jairo da Silva
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Кастанха
(2014)
Фильмография Francisco Jairo da Silva
Жанр
Все
Детектив
Документальный
Драма
Криминал
Год
Все
2014
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.4
Кастанха
Castanha
драма, документальный, криминал, детектив
2014, Бразилия
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