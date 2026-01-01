Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Персоны
Йорг А. Хопп
Награды
Награды и номинации Йорг А. Хопп
Jörg A. Hoppe
О персоне
Награды
Награды и номинации Йорг А. Хопп
Берлинале 2015
Премия Хайнера Кароу
Победитель
Премия Хайнера Кароу
Победитель
Ковры со стен вынес на улицу: рулон с Ozon за пару тысяч утеплил почти весь дом – и крики соседей больше не слышу
Пару капель на ватный диск – и с подоконника исчезают даже следы от кружек: вместо химии теперь мою так
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5 сентября на Пятом выходит «Далеко до Москвы»: новый детектив с Оболдиной может неожиданно выстрелить этой осенью
Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей
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