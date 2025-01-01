Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Денис Шабаев Награды

Награды и номинации Дениса Шабаева

Награды и номинации Дениса Шабаева
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2018 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2018
Награда "Бунтарь с делом"
Победитель
Награда "Бунтарь с делом"
Победитель
Кинотавр 2018 Кинотавр 2018
Полнометражный фильм
Номинант
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше