Денис Шабаев
Награды
Награды и номинации Дениса Шабаева
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Дениса Шабаева
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2018
Награда "Бунтарь с делом"
Победитель
Награда "Бунтарь с делом"
Победитель
Кинотавр 2018
Полнометражный фильм
Номинант
