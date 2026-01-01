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Эва Мария Жост Eva Maria Jost
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Эва Мария Жост

Eva Maria Jost

Дата рождения
1 октября 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Гамбург, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Жизнь не соревнование, но я выигрываю 6.4
Жизнь не соревнование, но я выигрываю (2023)
Царство птиц 6.3
Царство птиц (2014)
Теория всего 6.1
Теория всего (2023)

Фильмография Эва Мария Жост

Жизнь не соревнование, но я выигрываю 6.4
Жизнь не соревнование, но я выигрываю Life Is Not a Competition, But I'm Winning
документальный, драма 2023, Германия
Теория всего 6.1
Теория всего Die Theorie von Allem
драма, детектив, триллер 2023, Германия / Австрия / Швейцария
Царство птиц 6.3
Царство птиц Zerrumpelt Herz
мюзикл, мелодрама, детектив 2014, Германия
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