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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Фильмография
Эва Мария Жост
Eva Maria Jost
Киноафиша
Персоны
Эва Мария Жост
Эва Мария Жост
Eva Maria Jost
Дата рождения
1 октября 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Гамбург, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.4
Жизнь не соревнование, но я выигрываю
(2023)
6.3
Царство птиц
(2014)
6.1
Теория всего
(2023)
Фильмография Эва Мария Жост
6.4
Жизнь не соревнование, но я выигрываю
Life Is Not a Competition, But I'm Winning
документальный, драма
2023, Германия
6.1
Теория всего
Die Theorie von Allem
драма, детектив, триллер
2023, Германия / Австрия / Швейцария
6.3
Царство птиц
Zerrumpelt Herz
мюзикл, мелодрама, детектив
2014, Германия
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