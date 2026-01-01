Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Соня Хейсс
Награды
Награды и номинации Соня Хейсс
Sonja Heiss
О персоне
Награды
Награды и номинации Соня Хейсс
Берлинале 2007
ДИАЛОГ в перспективе – особое упоминание
Победитель
Берлинале 2023
Поколение 14плюс - лучший фильм
Номинант
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»: до осени один день, но в нашем кино-тесте вечные каникулы
«А ты не стой, ты сядь!» — сели? Теперь докажите, что отличите «Служебный роман» от «Жестокого романса» (тест)
«Балабол» вернется на НТВ с делом 15-летней давности — и это далеко не единственная интрига 10 сезона
Осень начнется с тяжёлой драмы: 4 сентября выходит «Марик» с Копейкиным — собрали все подробности новой премьеры
Настоящие Ланнистеры, Красная свадьба и дотракийцы из Азии: 6 сериалов по историям, вдохновившим Мартина на «Игру престолов»
Что, если бы «Первый отдел» сняли в 1979-м? Нашли советских «двойников» Брагина и Шибанова — детектив получился бы в разы мрачнее
Рекорд летнего проката в России — 1 210 000 000 рублей за выходные: «Человек-паук» в тройке лидеров не значится вовсе
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