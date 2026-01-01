Оповещения от Киноафиши
О персоне
Новости
Адам Шиндлер
Adam Schindler
Адам Шиндлер
Дата рождения
19 мая 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Телец
Популярные фильмы
5.7
Незваные гости
(2015)
Фильмография Адам Шиндлер
1
Фильмы
1
Режиссер
1
5.7
Незваные гости
Shut in
триллер, драма, ужасы
2015, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Новости о Адам Шиндлер
