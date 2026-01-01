Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Адам Шиндлер Adam Schindler
Киноафиша Персоны Адам Шиндлер

Адам Шиндлер

Adam Schindler

Дата рождения
19 мая 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Телец

Популярные фильмы

Незваные гости 5.7
Незваные гости (2015)

Фильмография Адам Шиндлер

Жанр
Год
Незваные гости 5.7
Незваные гости Shut in
триллер, драма, ужасы 2015, США
Смотреть трейлер Рецензия
Новости о Адам Шиндлер
Сэм Рэйми и продюсер «Варвара» готовят хоррор-триллер «Не двигайся»
Сэм Рэйми и продюсер «Варвара» готовят хоррор-триллер «Не двигайся»
Шибанов нищий, а сын Брагина алкоголик: в новом сезоне «Первого отдела» любимых героев не узнать
Если в битве столкнутся Т-800 и Хищник, кто победит? Ответ не такой однозначный, как кажется
Этот сериал даже лучше «Игры престолов»: здесь даже финал не подкачал
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
32 000 000 зрителей за год: советскую комедию со Збруевым и Вициным по-тихому убрали с ТВ из-за безобидной песенки
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
«Экранизация» Гоголя за 3 млрд рублей: опозорила Россию, Джеки Чана и Железного Арни
«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше