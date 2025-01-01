Меню
Хезер Линд
Награды
Награды и номинации Хезер Линд
Heather Lind
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Хезер Линд
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Победитель
Победитель
