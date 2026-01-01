Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Ксения Поддубицкая
Kseniya Poddubitskaya
Киноафиша
Персоны
Ксения Поддубицкая
Ксения Поддубицкая
Kseniya Poddubitskaya
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Последняя ночь
(2015)
Фильмография Ксения Поддубицкая
6.4
Последняя ночь
Poslednyaya noch
драма
2015, США
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