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Аврора Брутен
Aurore Broutin
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Персоны
Аврора Брутен
Аврора Брутен
Aurore Broutin
Дата рождения
18 ноября 1982
Возраст
42 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Дюнкерк, Франция
Популярные фильмы
7.4
Молодая кровь
(2015)
6.6
Нечего терять
(2023)
6.4
Падение короны
(2024)
Фильмография Аврора Брутен
Жанр
Все
Драма
Исторический
Комедия
Фэнтези
Год
Все
2024
2023
2019
2015
Все
4
Фильмы
4
Актриса
4
6.4
Падение короны
Le Déluge
драма, исторический
2024, Франция / Италия
Смотреть трейлер
6.6
Нечего терять
Rien à perdre
драма
2023, Франция
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5.3
Белоснежка. Сказка для взрослых
Blanche comme neige
комедия, драма, фэнтези
2019, Франция / Бельгия
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7.4
Молодая кровь
La tête haute
драма
2015, Франция
Смотреть трейлер
Новости о Аврора Брутен
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