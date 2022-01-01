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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Джейк Зиманский
Джейк Зиманский
Jake Szymanski
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Джейк Зиманский
Jake Szymanski
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Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Джейк Зиманский
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Фильмография Джейк Зиманский
Прибор
комедия, триллер
2018, США
5.0
На колёсах
комедия, короткометражный, спорт
2017, США
7.0
Свадебный угар
комедия
2016, США
7.0
7 дней в аду
комедия, спорт
2015, США
7.0
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