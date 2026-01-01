Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Цена вершины»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Петрачков
Киноафиша
Персоны
Александр Петрачков
Александр Петрачков
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
0.0
Дед Мороз
(2014)
Фильмография Александр Петрачков
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2014
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
Дед Мороз
Ded Moroz
драма
2014, Россия
В этих купе поездов РЖД летом ездить хуже всего: пропотеете до трусов еще после посадки
Проводники об этом молчат: 3 вещи, которые не стоит делать в поезде — ради вашей же безопасности
1 фраза, после которой телефонные мошенники сами бросают трубки: работает безотказно
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667