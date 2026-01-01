Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
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Кэт Мансур
Kat Mansoor
Киноафиша
Персоны
Кэт Мансур
Кэт Мансур
Kat Mansoor
Карьера
Продюсер, Актриса, Режиссер
Популярные фильмы
7.3
Cornucopia
(2025)
7.1
Корова
(2021)
7.1
Рембрандт
(2014)
Фильмография Кэт Мансур
7.3
Cornucopia
Cornucopia
анимация, документальный, музыка
2025, США / Исландия
Смотреть трейлер
7.1
Корова
Cow
документальный
2021, Великобритания
7.1
Рембрандт
Rembrandt: From the National Gallery, London and Rijksmuseum, Amsterdam
документальный
2014, Великобритания
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