О персоне
Фильмография
Мартин Палмер
Martin Palmer
Киноафиша
Персоны
Мартин Палмер
Мартин Палмер
Martin Palmer
Дата рождения
4 ноября 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
5.8
Отсутствие Эдема
(2023)
5.2
Игра на выживание
(2014)
Фильмография Мартин Палмер
Жанр
Все
Драма
Триллер
Год
Все
2023
2014
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
5.8
Отсутствие Эдема
The Absence of Eden
драма
2023, США
5.2
Игра на выживание
Beyond the Reach
триллер
2014, США
Смотреть трейлер
