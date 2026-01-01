Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Дзядевич
Alexander Dsiadevich
Киноафиша
Персоны
Александр Дзядевич
Александр Дзядевич
Alexander Dsiadevich
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Племя
(2014)
Фильмография Александр Дзядевич
Жанр
Все
Драма
Криминал
Год
Все
2014
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.4
Племя
Plemya
криминал, драма
2014, Украина / Нидерланды
Смотреть трейлер
Разоблачение Гарри Поттера: 5 доказательств, что он не такой уж белый и пушистый – мало чем отличается от Малфоя
«Невский» + «Фишер» + ангарский маньяк = новый сериал НТВ «Ночной», который может уделать даже самые крепкие хиты
Если в битве столкнутся Т-800 и Хищник, кто победит? Ответ не такой однозначный, как кажется
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667