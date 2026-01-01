Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Эндрю Блюменталь
Andrew Blumenthal
Киноафиша
Персоны
Эндрю Блюменталь
Эндрю Блюменталь
Andrew Blumenthal
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.6
Лунная афера
(2015)
6.4
Внутри
(2023)
Фильмография Эндрю Блюменталь
6.4
Внутри
Inside
драма
2023, США
Смотреть трейлер
6.6
Лунная афера
Moonwalkers
комедия
2015, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
Показать еще
Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
Сколько порошка нужно на одну стирку — запомните раз и навсегда
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?
Этот актер отказался от Гэндальфа, Лектера и Дамблдора: тот редкий случай, когда карьера свернула не туда
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить