Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Фрауке Финстервальдер
Награды
Награды и номинации Фрауке Финстервальдер
Frauke Finsterwalder
О персоне
Награды
Награды и номинации Фрауке Финстервальдер
Берлинале 2023
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Пару капель на футболку — и через 30 минут желтые пятна в зоне подмышек сойдут как по волшебству
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
Этот актер отказался от Гэндальфа, Лектера и Дамблдора: тот редкий случай, когда карьера свернула не туда
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
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