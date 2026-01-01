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Лиза Ливингстоун Lisa Livingstone
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Лиза Ливингстоун

Lisa Livingstone

Дата рождения
1 января 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Абердин, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Единственный ребенок 7.1
Единственный ребенок (2024)
Доверься мне 6.9
Доверься мне (2017)
Резня в Рэдвуде 3.2
Резня в Рэдвуде (2014)

Фильмография Лиза Ливингстоун

Единственный ребенок 7.1
Единственный ребенок
комедия, драма 2024, Великобритания
Доверься мне 6.9
Доверься мне
драма, триллер 2017, Великобритания
Резня в Рэдвуде 3.2
Резня в Рэдвуде The Redwood Massacre
ужасы, фэнтези 2014, Великобритания
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