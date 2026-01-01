Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Лиза Ливингстоун
Lisa Livingstone
Киноафиша
Персоны
Лиза Ливингстоун
Лиза Ливингстоун
Lisa Livingstone
Дата рождения
1 января 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Абердин, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.1
Единственный ребенок
(2024)
6.9
Доверься мне
(2017)
3.2
Резня в Рэдвуде
(2014)
Фильмография Лиза Ливингстоун
7.1
Единственный ребенок
комедия, драма
2024, Великобритания
6.9
Доверься мне
драма, триллер
2017, Великобритания
3.2
Резня в Рэдвуде
The Redwood Massacre
ужасы, фэнтези
2014, Великобритания
Смотреть трейлер
Показать еще
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Кинг назвал этот хоррор «потрясающим»: 7-серийная история о жутких детях собрала в себя все, за что обожают Короля ужасов
«Надежда – мой компас земной, а тест – проверка на смелость»: чтоб угадать 5 фильмов СССР по отрывку песни, позвал на помощь бабушку
«Курица – не птица, сложный тест – пригодится»: ответите на 7 вопросов о «Женитьбе Бальзаминова» ровно за 60 секунд?
Свежий детектив с Устюговым затянул так, что «забываешь про “Ментовские войны”»: похож на комикс и на «Ганнибала» одновременно
«Красота-то какая, лепота!» – тянет сказать, проходя этот тест: вспомните 5 фильмов СССР о дачной жизни по кадру
Эти свадьбы видел весь СССР: угадаете 6 фильмов по одному кадру с молодожёнами — без подсказок почти нереально (тест)
Если скучаете по «Очень странным делам»: 7 сериалов, где город внезапно превращается в ловушку — тут не только «Извне» и «Тьма»
«Первый отдел-6», конечно, жду с нетерпением: но вот еще 3 российских сериала, которые не хочу пропустить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить