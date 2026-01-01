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Фильмография
Моника Бардем
Mónica Bardem
Киноафиша
Персоны
Моника Бардем
Моника Бардем
Mónica Bardem
Дата рождения
4 мая 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Мадрид, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.5
Среди красных
(1995)
Фильмография Моника Бардем
5.5
Среди красных
Entre rojas
драма
1995, Испания
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