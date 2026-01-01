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Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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Фильмография
Алекса Николас
Alexa Nicolas
Киноафиша
Персоны
Алекса Николас
Алекса Николас
Alexa Nicolas
Дата рождения
4 апреля 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Чикаго, США
Актерское амплуа
Герой боевиков
Популярные фильмы
3.8
Короли мототрека
(2004)
Фильмография Алекса Николас
Жанр
Все
Боевик
Семейный
Год
Все
2004
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
3.8
Короли мототрека
Motocross Kids
семейный, боевик
2004, США
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