Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алекса Николас Alexa Nicolas
Киноафиша Персоны Алекса Николас

Алекса Николас

Alexa Nicolas

Дата рождения
4 апреля 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Чикаго, США
Актерское амплуа
Герой боевиков

Популярные фильмы

Короли мототрека 3.8
Короли мототрека (2004)

Фильмография Алекса Николас

Жанр
Год
Короли мототрека 3.8
Короли мототрека Motocross Kids
семейный, боевик 2004, США
Зачем нужно солить воду в унитазе: запомните на всю жизнь и расскажите родным
Россиянки переходят на шампуни для собак: дерматолог объяснила, почему дикий бьюти-тренд оставит вас без волос (и с коркой на коже)
Спускаться на нижние полки в поезде теперь запрещено: новое правило РЖД разочаровало пассажиров
Без Ганнибала, но с русским Уиллом Грэмом от Жандарова: на «России 1» стартовал «Загляни ему в голову»
«Интерстеллар» хорош во всем — и только одна деталь чистой воды вымысел: физики морщатся, когда видят эту сцену
«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
«Тест, улица, фонарь, аптека»: ИИ описал и нарисовал финал 5 великих советских фильмов – мы угадали лишь 3/5 (вы справитесь еще хуже)
«Близко к гениальному произведению»: этот хоррор-сериал похвалил сам Стивен Кинг — неудивительно, что рейтинг 8.5
Считаете себя гуру турдизи и засмотрели «Великолепный век» до дыр? Проверьте, насколько хорошо вы знаете Хюррем (тест)
ИИ добрался до советской классики: угадаете 6 фильмов СССР по нарисованным портретам героинь?
Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше