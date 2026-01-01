Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мари Карье
Marie Caries
Мари Карье
Мари Карье
Marie Caries
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
5.9
Мария-Луиза, или Разрешение
(1995)
Фильмография Мари Карье
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
1995
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.9
Мария-Луиза, или Разрешение
Marie-Louise ou la permission
драма, комедия, мелодрама
1995, Франция
