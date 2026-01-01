Оповещения от Киноафиши
Мари Карье Marie Caries
Киноафиша Персоны Мари Карье

Мари Карье

Marie Caries

Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Мария-Луиза, или Разрешение 5.9
Мария-Луиза, или Разрешение (1995)

Фильмография Мари Карье

Жанр
Год
Мария-Луиза, или Разрешение 5.9
Мария-Луиза, или Разрешение Marie-Louise ou la permission
драма, комедия, мелодрама 1995, Франция
