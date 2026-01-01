Шарлотку больше не готовлю, делаю ленивый яблочный штрудель «Накрыл и забыл»: легкий рецепт

Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней

Какими будут декабрь и январь узнаем 5 сентября: вечером все внимание на небо

Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей

«Эти глаза напротив…»: кто это смотрит на вас из советского кино — узнаете с первого взгляда? (сложный тест)

«300 спартанцев в духе “Игры престолов”»: Зак Снайдер готовит замену унылому «Дому Дракона» – эпик с рейтингом 7.7 превратят в сериал

Если бы «Бригада» была аниме: 3 крутых тайтла про криминал, но вместо Саши Белого – якудза и ниндзя

Этот sci-fi сериал – «лучшая альтернатива "Черному зеркалу"»: «Смотрела как ребенок – с распахнутыми глазами»

«Очередной проходняк с Рейнольдсом в СССР», думал я, пока не включил «Мэйдэй»: не уснете, пока не досмотрите

5 сентября на Пятом выходит «Далеко до Москвы»: новый детектив с Оболдиной может неожиданно выстрелить этой осенью