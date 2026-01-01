Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Дьярмуид Лоуренс
Награды
Награды и номинации Дьярмуид Лоуренс
Diarmuid Lawrence
О персоне
Награды
Награды и номинации Дьярмуид Лоуренс
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Best Drama Serial
Победитель
Best Drama Serial
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Best Drama Serial
Номинант
Best Drama Serial
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Best Children's Programme (Entertainment/Drama)
Номинант
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