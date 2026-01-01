Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Жаклин Ким
Награды
Награды и номинации Жаклин Ким
Jacqueline Kim
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Жаклин Ким
Сандэнс 2015
Драматичный
Победитель
С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны
Шишки вёдрами тащу из леса — соседи смеются осенью, а к Новому году становятся в очередь: экономлю на декоре 3-5 тысяч рублей
Морковную ботву больше не выбрасываю и вам не советую: тащу на кухню и всю зиму радуюсь своей хитрости
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?
Этот актер отказался от Гэндальфа, Лектера и Дамблдора: тот редкий случай, когда карьера свернула не туда
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