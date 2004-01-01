Оповещения от Киноафиши


Аава Мериканто Aava Merikanto
Аава Мериканто

Aava Merikanto

Дата рождения
1 января 2004
Возраст
22 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Братья и сестры 6.2
Братья и сестры (2023)
Оннели и Аннели 5.8
Оннели и Аннели (2014)
Оннели, Аннели и таинственный незнакомец 5.6
Оннели, Аннели и таинственный незнакомец (2017)

Фильмография Аава Мериканто

Жанр
Год
Братья и сестры 6.2
Братья и сестры Sisarukset
драма 2023, Финляндия
Оннели, Аннели и таинственный незнакомец 5.6
Оннели, Аннели и таинственный незнакомец Onneli, Anneli ja salaperäinen muukalainen
семейный 2017, Финляндия
Оннели и Аннели 5.8
Оннели и Аннели Onneli ja Anneli
семейный 2014, Финляндия
