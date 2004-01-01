Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Аава Мериканто
Aava Merikanto
Киноафиша
Персоны
Аава Мериканто
Аава Мериканто
Aava Merikanto
Дата рождения
1 января 2004
Возраст
22 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.2
Братья и сестры
(2023)
5.8
Оннели и Аннели
(2014)
5.6
Оннели, Аннели и таинственный незнакомец
(2017)
Фильмография Аава Мериканто
Жанр
Все
Драма
Семейный
Год
Все
2023
2017
2014
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.2
Братья и сестры
Sisarukset
драма
2023, Финляндия
5.6
Оннели, Аннели и таинственный незнакомец
Onneli, Anneli ja salaperäinen muukalainen
семейный
2017, Финляндия
5.8
Оннели и Аннели
Onneli ja Anneli
семейный
2014, Финляндия
Янковского редко можно увидеть в военных фильмах: а эту советскую картину со звездой и вовсе сразу кинули в архив
Стивен Кинг выбрал топ самых жутких злодеев: в списке нет Пеннивайза — эти герои намного страшнее
«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
«Не коммунисты, а евреи»: режиссера самого скандального советского фильма о войне с позором выгнали из КПСС – его запрещали 20 лет
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667