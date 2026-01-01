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Аксели Туомиваара
Akseli Tuomivaara
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Аксели Туомиваара
Аксели Туомиваара
Akseli Tuomivaara
Дата рождения
1 января 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Актер
Популярные фильмы
6.9
Рай
(2020)
5.6
Корсо
(2014)
Фильмография Аксели Туомиваара
Жанр
Все
Драма
Криминал
Мюзикл
Спорт
Год
Все
2020
2014
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Режиссер
2
6.9
Рай
драма, криминал
2020, Финляндия/Испания
5.6
Корсо
Korso
мюзикл, спорт, драма
2014, Финляндия
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