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Скоро в прокате «Бегущая»
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Яри Пехконен
Jari Pehkonen
Киноафиша
Персоны
Яри Пехконен
Яри Пехконен
Jari Pehkonen
Дата рождения
26 июня 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Оутокумпу, Финляндия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Hetki lyö
(2022)
6.9
100 литров золота
(2024)
6.3
Город отмороженных
(2006)
Фильмография Яри Пехконен
6.9
100 литров золота
100 Litres of Gold
комедия
2024, Финляндия / Италия
Смотреть трейлер
7
Hetki lyö
Hetki lyö
комедия, криминал
2022, Финляндия
6.3
Им удалось сбежать
He ovat paenneet
драма
2014, Финляндия / Нидерланды
6.3
Город отмороженных
Valkoinen kaupunki
драма
2006, Финляндия
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