Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Джейн Лапотэйр
Награды
Награды и номинации Джейн Лапотэйр
Jane Lapotaire
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джейн Лапотэйр
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Best Actress
Номинант
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