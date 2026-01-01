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Скоро в прокате «Драйв»
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Гарольд Пинтер
Награды
Награды и номинации Гарольд Пинтер
Harold Pinter
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Гарольд Пинтер
Оскар 1984
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 1982
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
Best Screenplay
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
Best British Screenplay
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Best Screenplay
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Best British Screenplay
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
Best British Screenplay
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Best British Screenplay
Номинант
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