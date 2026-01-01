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Скоро в прокате «Драйв»
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Дастин Гай Дефа
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Награды и номинации Дастин Гай Дефа
Dustin Guy Defa
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Награды
Награды и номинации Дастин Гай Дефа
Сандэнс 2017
Лучшее из следующего!
Номинант
Сандэнс 2014
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Сандэнс 2012
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Берлинале 2014
Премия DAAD за короткометражный фильм
Победитель
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Берлинале 2023
Премия "Встречи"
Номинант
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