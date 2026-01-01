Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Экачай Уэкронгтам
Награды
Награды и номинации Экачай Уэкронгтам
Ekachai Uekrongtham
О персоне
Награды
Награды и номинации Экачай Уэкронгтам
Каннский кинофестиваль 2007
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?
10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
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