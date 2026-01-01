Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю

С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны

Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение

«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?

10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1

Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле

Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»

Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли

«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)

Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?